Tieners zwaargewond bij crash met 45 km-autootje in Nijkerk

Politieon­der­zoek op A50 bij Hoenderloo: rijstroken afgesloten en kilometers­lan­ge files (ook op A1)

Vanwege een politieonderzoek zijn er op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem in beide richtingen de twee rijstroken afgesloten. Of het onderzoek te maken heeft met een eerder, uitgebreid onderzoek vannacht op de A50 ter hoogte van Vaassen, is nog niet bekend.

9 juni