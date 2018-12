Tienjarige Harderwijkse sportopleiding lonkt naar vierde ster

De opleiding Sport & Bewegen van Landstede is in tien jaar tijd uitgegroeid van een mini-schooltje, tot een onmisbare schakel in de Harderwijkse maatschappij. Instellingen voor gehandicapten, fitnesscentra, het asielzoekerscentrum en talloze sportverenigingen maken dankbaar gebruik van de diensten van de studenten van de opleiding. Teamleider Harry van den Brink: ,,De rek is er nog lang niet uit.’’

Vol trots laat Harry van den Brink de drie sterren op zijn trainingspak zien. Bij voetbalclub Ajax staan die voor drie keer tien landskampioenschappen; bij de sportopleiding van Landstede representeren ze de drievoudige uitverkiezing van de Keuzegids MBO tot topopleiding. Drie keer achter elkaar behoorde Sport & Bewegen tot de top drie van alle middelbare sportopleidingen van Nederland. ,,Dikke kans dat er een vierde ster bij komt’’, glundert Van den Brink, vooruitlopend op het uitkomen van de gids aankomende dinsdag.

Eigen plek

De voormalig volleybal-international is er van het begin af aan bij geweest, toen Landstede besloot om - vijf jaar na Zwolle - ook in Harderwijk met een sportopleiding te beginnen. ,,We begonnen in twee lokaaltjes in de vestiging aan het Westeinde, met zo'n veertig leerlingen’’, weet hij nog. Inmiddels zijn dat er vier keer zoveel en is er een eigen locatie op sportpark de Sypel, pal naast de sporthal. ,,Precies op de plek waar we horen; met zicht op de sportvelden en het zwembad.’’

Zwemlessen

Maar de studenten waaieren ook uit over de rest van de stad waar ze een ondersteunende rol vervullen bij tal van organisaties. Van den Brink noemt Interakt Contour waar studenten werken met mensen met hersenletsel. Of het asielzoekerscentrum waarvan de kinderen wekelijks sportlessen krijgen in de sporthal. De volwassen asielzoekers krijgen in samenwerking met het zwembad zwemlessen. ,,En er zijn sportverenigingen die licht in de paniek zouden schieten als wij ze geen stagiairs meer kunnen leveren.’’

Zelfreflectie

Gecombineerd met de hoge score in de Keuzegids, verklaart het volgens Van den Brink waarom het een van de grotere opleidingen binnen Landstede is geworden. ,,Het is een brede opleiding waarin organisatievaardigheden, zelfreflectie en het vermogen jezelf te presenteren veel aandacht krijgen. Vaardigheden die in elke organisatie belangrijk zijn, lijkt me.’’

Voeding

Het tienjarig bestaan is reden voor een feestje, maar de blik is ook al weer op de toekomst gericht. Want de maatschappij verandert razendsnel, ook op het gebied van sport en beweging. Zo neemt de vraag naar zogenaamde ‘lifestyle coaches’ toe. ,,Die moet niet alleen verstand hebben van sport of beweging, maar maakt mensen ook bewust van hun ongezonde voedings- en leefgewoonten. Die aspecten nemen we dus ook op in de opleiding.’’

Nieuwbouw

Met 160 leerlingen loopt Sport & Bewegen inmiddels tegen haar grenzen aan op de Sypel, maar daar biedt de nieuwbouw van het aangrenzende zwembad soelaas. ,,Dat wordt iets verplaatst waardoor er ruimte komt om nog enkele lokalen bij te bouwen. We kunnen en willen nog heel graag doorgroeien.’’