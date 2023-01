Tientallen incidenten in de nieuwjaarsnacht, brandweer: ‘Druk maar beheersbaar’

Met video Tientallen camperaars vieren oud en nieuw in Nunspeet: ‘Geen verplich­tin­gen en alleen maar gezellig­heid’

Voor camperaars is er niets te gek om er op uit te trekken, blijkt in Nunspeet. Tijdens oud en nieuw staan er zo'n veertig liefhebbers met hun scheurmonsters op camperplaats De Zwaan. Met gelijkgestemden knallen ze het nieuwe jaar in, of het nou regent of niet. ,,Camperaars voelen zich gelukkig als ze met de camper weg zijn.’’

30 december