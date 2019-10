Tientallen kilometers file in Oost-Nederland door boeren die onderweg zijn naar de Randstad

AZC’er hoort vijf maanden eisen voor stroop­tocht door Harderwijk

15 oktober Handtassen, broeken, shorts, zwembroeken, parfum, zonnebrillen, zakdoekjes, horloges, een lamp en een rugtas; niets was veilig voor de 26-jarige N.C. en zijn minderjarige vriendin M.B. uit het AZC in Harderwijk. In juni en juli pikten ze samen alles wat los en vast zat in voornamelijk winkels in Harderwijk.