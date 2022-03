Tijdelijke prikplek in gemeentehuis in Epe voor de twijfelaars

Vandalen steken speeltuin in brand in ’t Harde: omwonenden helpen brandweer

Vandalen hebben gisteren brand gesticht in speeltuin ’t Ouwelaantje aan de Munnikenweg in ’t Harde. De brandweer heeft de melding van het incident om 22.15 uur ontvangen. Op 17 oktober is daar vlakbij een insectenhotel in brand gezet.

2 maart