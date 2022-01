Tijdelijke woningen verrijzen aan de Beemdweg in Ermelo: ‘Woningnood is groot’

Smeekbede Noordgouw Heerde aan gemeente: ‘Stel renovatie niet langer uit’

Christelijk college De Noordgouw wil dat de gemeente Heerde spijkers met koppen slaat over de 10 miljoen euro die nodig is voor een ingrijpende renovatie van de school aan de Eperweg. Het college van burgemeester en wethouders wil daarover pas in juli een beslissing nemen, maar dat is volgens directeur Marco de Vries veel te laat. ,,Onze deadline is 31 januari, anders laat u leerlingen en medewerkers letterlijk een jaar langer in de kou staan.”

17 januari