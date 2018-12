Tijdelijke woonvergunning in plaats van dwangsom weer in beeld in Putten

Supermarkt Ermelo stuit op dief die 15.000 flessen champagne, wijn, port en sherry wegnam

27 december Een 41-jarige man is opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht 15.000 flessen drank te hebben gestolen. Afgelopen maanden was hij steeds actief bij één en dezelfde supermarktketen. De ‘keurig geklede drankdief’ zonder vaste woon- of verblijfplaats sloeg meerdere keren per dag toe.