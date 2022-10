Timo (19) staat plots oog in oog met hele roedel wolven op de Veluwe: ‘Eentje bleef me aankijken’

Meer coronage­val­len: ziekenhui­zen bereiden zich weer voor op patiënten­sprei­ding

De vijf ziekenhuizen in de regio bereiden zich opnieuw voor op het spreiden van coronapatiënten. Het aantal patiënten is stijgende en het ene ziekenhuis wordt zwaarder belast dan het andere. Daarom gelden vanaf nu de eerder gemaakte afspraken over overplaatsing van patiënten.

14 oktober