Timo (19) uit Vaassen staat ineens oog in oog met een roedel wolven: ‘Eens wat anders dan een groepje reeën’

Vervijfvou­di­ging van de energiekos­ten, moet het Stadsmuse­um Harderwijk schrappen in programma?

De energiekosten van het Stadsmuseum Harderwijk stijgen door de energiecrisis van 8.000 euro naar 40.000 euro per jaar en directeur Corien van der Meulen zit met de handen in het haar. ,,Als er niets gebeurt moeten we schrappen in ons aanbod.”

17 oktober