Timo maakte dé beelden van roedel Veluwse wolven: ‘Ze denken vast dat mijn hond een schaap is, haha’

Vuurwerk­over­last in Harderwijk: politie vindt vuurwapen en drugs bij aanhouding

Waar een gevalletje vuurwerkoverlast al niet toe kan leiden. Woensdagavond heeft de politie in Harderwijk een 34-jarige man opgepakt die in bezit was van een vuurwapen en drugs. Hij is aangehouden en zit nog steeds vast.

29 december