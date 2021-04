Tjardo uit Putten is misschien wel de mooiste man van Nederland

Rechtbank twijfelt over verwondin­gen bij aanval in Ermelose kliniek

26 april Heeft een 27-jarige patiënt in een psychiatrische kliniek in Ermelo een andere patiënt afgelopen december zodanig verwond met een schaar ter hoogte van de borst dat het slachtoffer twintig hechtingen nodig had? Of is er iets anders aan de hand?