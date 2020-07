Toch weer raak in Vaassen: auto brandt volledig uit

VideoEen auto aan de Deventerstraat in Vaassen is vannacht uitgebrand. De brandweer en de politie waren snel ter plaatse. Vaassen en de rest van de gemeente Epe werden vooral in mei geteisterd door autobranden.

De uitgebrande personenauto van vannacht stond als enige voertuig op een niet afgesloten parkeerplaats naast de Deventerstraat. De brand woedde in het motorcompartiment. Het vuur is vermoedelijk iets voor 4.00 uur ontstaan.



Voor de brandweer viel er weinig meer te redden aan de auto. Politie zal vandaag onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Het terrein is met lint afgezet.

Aanmaakblokjes

In mei werden er liefst vijf branden geconstateerd in de gemeente Epe. In twee weken tijd gingen toen auto’s aan de Slotgraskamp, Ossenweg, Glazenmaker en Haaksweide in vlammen op. De meest recente autobrand in de gemeente was die op 18 juli.

In Vaassen was het eind juni voor het laatst raak. Toen ging de auto van Judit van Dun in vlammen op. Ze vond een strip brandende aanmaakblokjes die tegen de linkerachterband stond. Eerder werd een groep jongeren door de buurt verantwoordelijk gehouden voor de vele brandjes.

Volledig scherm Er was weinig te redden aan voor de brandweer. © Pim Velthuizen