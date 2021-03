Toekomst Beekhuizerzand in Harderwijk ongewis: ‘Volledig afsluiten niet realistisch’

Bittere pil voor onderne­mers in Elburg: raad houdt koopzondag andermaal tegen

8 maart Een hartenkreet van ondernemers in coronatijd zorgde ervoor dat de gemeenteraad van Elburg maandagavond weer over de koopzondag sprak. Van dat debat kende iedereen de uitkomst van tevoren al, want het stond al vaker op de agenda. En inderdaad: een meerderheid vindt de zondagsrust belangrijker en dus is van een koopzondag in Elburg nog altijd geen sprake.