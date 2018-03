Toeloop op nieuwe coffeeshop Harderwijk groot

,,Ik kocht mijn wiet bij particulieren,'' zegt Ton Pruijs (55) die als eerste klant om 12 uur vrijdagmiddag de nieuwe cannabiswinkel binnenstapte. Hij liet zich registreren als klant en ontving een elektronische pas waarop staat geregistreerd hoeveel hij koopt. ,,Ik ben blij dat er weer een normale coffeeshop is, want de kwaliteit van de producten bij particulieren was niet altijd goed. En de prijs ook niet. Het ene moment lukte het beter om wiet te kopen dan het andere moment, dus ik ben blij dat er weer een gewone winkel is. Ik ga hier waarschijnlijk vaste klant worden. Het is een schitterende zaak, ze hebben echt aandacht gegeven aan de aankleding. Heel mooi. ''

Paspoort

Merci

,,Er is in Harderwijk echt behoefte aan een coffeeshop,'' constateert uitbater Ihsan Uçar (44) als hij de klanten binnen ziet stromen. Hij neemt een doos chocola van het merk 'Merci' in ontvangst van een bezoeker. ,,De buren zijn woensdag al geweest, ze waren positief. Ook van een buurman die een bezwaarschrift tegen onze coffeeshop heeft ingediend heb ik een cadeau gekregen. De mooie inrichting en het feit dat we transparant zijn doet de mensen goed. Dit is geen gewone coffeeshop. Ik denk dat de vooroordelen heel snel weg zullen zijn. En als mensen liever niet gezien willen worden in een coffeeshop als klant, dan kunnen ze altijd gewoon even kort binnenstappen, hun spullen kopen en thuis gebruiken.''