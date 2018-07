Heidebrand Elspeet: vuur onder controle

Aan de Hooiweg woedde een forse heidebrand. De brandweer had bij het blussen last van het publiek en roept daarom op de toegangswegen vrij te houden. Later sloot de politie alle wegen. De eerste wagens keren inmiddels terug naar hun kazerne.

De brandweer zette liefst vier pelotons (16 blusvoertuigen) voor de bestrijding in, nog aangevuld met acht wagens voor de watervoorziening. ,,In eerste instantie kwam bij ons een melding binnen van een brand van dertig bij dertig meter. Het blijkt een serieuze brand te zijn'', zei woordvoerder Bert Huisman daarover. Volgens hem had de brandweer last van toeschouwers. ,,We willen de mensen vragen de toegangswegen vooral vrij te laten.''