Toneelgroep De Tachtigers uit Ermelo zit met Moeder Courage in de overgang

Regisseur Bas van den Berg grijpt al na drie seconden in. Achter in de tuin van Ina Holtrop in Ermelo wordt serieus geoefend. ,,Het moet niet te mooi klinken, het is geen musical.'' Een gemêleerd gezelschap knikt. Het lied wordt opnieuw ingezet. Voor de 26-jarige Floor Steijn-Quak is dit wel een hele stap. ,,Zingen is wel een ding hoor. Toneelspelen is makkelijker. Nu moet je uit je comfortzone.''

Festivals

Steijn is één van de jongsten van de vereniging die zich op dit stuk voorbereid. Voorzitter Migchel Dirksen is zich bewust van het genre in relatie tot de huidige tijd. ,,Het is een feit dat toneel langzaam terrein prijsgeeft. De huidige generatie twintigers en dertigers gaat liever naar festivals. Als ze al naar iets anders gaan, dan is dat al snel een musical. Dat betekent niet dat wij mee per definitie meegaan in die tendens. We geloven in een bepaalde vorm van toneel en dat daar ook altijd een publiek voor zal blijven bestaan.''

Lege zalen

Dirksen weet ook dat aanpassing gewenst is om te voorkomen dat je niet voor lege zalen komt te staan. ,,Wij hebben in ons hele bestaan, vanaf 1980, in onze stukken altijd jongeren betrokken. Daarnaast zijn we altijd meegegaan met de tijd. Een moeder Courage is dan een klassiek stuk, maar Tom Kleijn heeft dit bewerkt en vertaald en onze regisseur Bas heeft daar weer een eigentijdse draai aangegeven. Het thema overleven, in een oorlog of daarbuiten, is nog altijd zeer actueel.''

Regisseur Bas van den Berg kijkt vooral uit naar de andere vorm die de Tachtigers in Moeder Courage gaan hanteren. ,,Daar waar het spel zich normaal enkel afspeelt tussen de acteurs, gaan ze nu de confrontatie aan met het publiek. Dat maakt het anders en voor de spelers zoveel leuker.''

Verjongen

Het klinkt spectaculair, maar wat vinden de 'jonkies' er eigenlijk van? Ellen de Wilde (36) en Erik Langelaar (35) spelen nu al een aantal jaren in dit gezelschap. De Wilde: ,,Het is tegenstrijdig. Qua spel zitten in dit soort stukken veel uitdagingen, hoewel ik het zelf niet zo heb op ouderwets taalgebruik. Dat gebeurt in Moeder Courage gelukkig niet. Maar we zouden best iets luchtigers kunnen spelen.''

Langelaar denkt dat dit nodig is omdat vooral ook het publiek langzaam maar zeker aan het verjongen is. ,,Aan de andere kant zijn de oudere leden superenthousiast over dit soort vormen van toneel.''