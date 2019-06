Top-zondag maakt stormachtige Aaltjesdagen tot succes: 50.000 bezoekers

Christel van der Stouw klinkt fier en opgelucht op pinkstermaandag. Als hoofdverantwoordelijke van de Aaltjesdagen in Harderwijk heeft ze een heftig weekendje achter de rug. ,,Ik ben vooral trots op mijn crew, hoe die zich er zaterdag doorheen geslagen hebben.’’ De heftige weersvoorspelling van het KNMI - code oranje - zorgde continu voor bezorgde blikken naar de hemel en naar het schermpje van de gsm waar de Buienradar angstvallig in de gaten werd gehouden. ,,Maar er is dankzij ons goede veiligheidsplan geen seconde paniek geweest’’, verzekert Van der Stouw. Wel was het even kielekiele of het festivalterrein op de Stille Wei ontruimd moest worden. ,,Tien minuten voor we dat besluit zouden nemen, bleek het onweer net aan Harderwijk voorbij te gaan.’’