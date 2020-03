Topvrouw St Jansdal Harderwijk verdient duimpjes en hartjes met bezoek aan werkvloer

Wel bloemen maar geen burgemees­ter voor jubileren­de echtparen op de Veluwe

20:00 Geen feest, geen burgemeester. Echtparen die tientallen jaren zijn getrouwd, moeten de teleurstelling aanvaarden. In de coronatijd is niets meer hetzelfde. ,,Maar ach, we zijn 80 en 82. We hebben ergere dingen meegemaakt”, zegt Harderwijker Karel Uittien, die zestig jaar geleden met zijn vrouw Renate Jacobs trouwde.