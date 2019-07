Topvrouw St Jansdal: Spoedeisende Hulp blijft nog heel lang in Harderwijk

In een interview in de Volkskrant van afgelopen dinsdag liet Weil optekenen dat de Spoedhulp van het onlangs in het ziekenhuis in Lelystad - ondanks alle protesten - niet meer terug gaat keren. Veel te duur en tegen de stroom in, beweert Weil. Zij verwacht dat in de toekomst nog meer spoedeisende hulpen zullen sluiten. ,,Dat is mijn overtuiging. Sinds Lelystad is gestopt, is ook het Bronovo in Den Haag gesloten, en ook de spoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal gaan dicht. Dit gaat echt gewoon door. Er zijn voorspellingen dat er dertig tot veertig overblijven. Het zou mij niet verbazen als onze spoedeisende hulp in Harderwijk over twintig jaar ook is verdwenen.’’