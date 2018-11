Tot kerst in korte broek: Ermelose jongens trotseren kou in strijd tegen kanker

Kasteel Vosbergen in Heerde opent poorten voor diners en bruilofts­fees­ten

10:02 Al ruim 300 jaar is Kasteel Vosbergen in Heerde in bezit van de adellijke familie Van Dedem. ,,En omdat we willen dat dat ook zo blijft, hebben we besloten het kasteel op beperkte schaal open te stellen voor diners en bruiloftsfeesten”, vertelt Jeanne Kamerlingh Onnes, dochter van de 88-jarige barones die in het eeuwenoude pand woont. ,,Het onderhoud is een kostbare zaak. Door het kasteel maximaal twintig keer per jaar te verhuren, denken we een aanzienlijk deel van de kosten te kunnen dekken.”