Touroperators nemen kijkje in Gelderland

Het is voor het eerst dat de Cycle Summit in Nederland wordt gehouden. Touroperators krijgen te zien wat Nederland en Gelderland in het bijzonder zoal op het gebied van fietsvakanties te bieden hebben. De organisatie heeft Arnhem, de Veluwe en het Rijk van Nijmegen uitgekozen als gastlocaties.

Het doel is om de operators kennis te laten maken met de toeristische highlights in Gelderland en ervoor te zorgen dat deze wereldwijd worden opgenomen in fietsvakanties. Herre Dijkema, directeur RBT KAN/VisitVeluwe, spreekt van een geweldige kans voor de regio om zichzelf in de etalage te zetten voor een mondiale markt. 'Ook ligt de organisatieplaatsen zo centraal dat die als perfecte uitvalsbasis kunnen dienen voor bezoekjes aan Amsterdam of andere regio’s in Nederland.'

Programma

De gasten van Cycle Summit krijgen een vierdaags programma voorgeschoteld. Het is samengesteld in nauw overleg met het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en laat de diversiteit van landschappen, erfgoed, belevingen en gastvrijheid in Gelderland zien.

Er is onder meer een historische stadswandeling door Arnhem uitgezet, er wordt gefietst door het Nationale Park de Hoge Veluwe en er wordt een bezoek gebracht aan het Kröller-Müller Museum. Ook de fiets-infrastructuur in Gelderland, met ruim vijfduizend kilometer aan fietspaden en de vijfsterren-waardering voor het Gelderse fietsknooppuntennetwerk, komen aan bod.

Economie