Touwtjespringen, planken en lunchloopjes: Perspectief uit Harderwijk is het vitaalste bedrijf van Nederland

Aan de verkiezing deden 120 bedrijven mee. Volgens de vakjury scoorde Perspectief het best op vitaliteit van zowel klanten als de eigen medewerkers; fysiek en mentaal, maar ook in strategie, cultuur en leiderschap.

Sinds de start van Perspectief in 2002 werkt het bedrijf aan vitaliteit, zegt directeur Wim Wijnholds in een reactie. De laatste vier jaar heeft het bedrijf hiervoor zelfs een speciaal programma. ,,We stimuleren bewegen door lunchwandelingen en gaan in groepen aan de slag met fysieke en mentale fitheid. We doen bootcamps in de buitenlucht en houden heel veel challenges: touwtjespringen, planken en iedereen heeft bij ons een stappenteller.’'