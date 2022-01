Trainingskamp in het buitenland verstandig? ‘We hebben iedereen getest en zijn veilig en verantwoord op stap’

Rood-Wit vertrok zaterdag uit Putten om dinsdag weer terug te keren, de groep van 19 spelers en vijf stafleden had groter kunnen zijn. Twee stafleden bleven om privéredenen thuis terwijl Wesley Ruiter uit voorzorg niet meeging. ,,Hij was verkouden teruggekomen uit Curaçao en moest een test doen bij de GGD”, vertelt trainer Albert van Nijhuis. ,,Maar doordat hij 36 uur op de uitslag moest wachten, had het geen nut meer dat hij later zou komen. Het geeft aan dat ik als trainer en wij als club er alles aan gedaan hebben om veilig op stap te gaan. Iedereen heeft een zelftest gedaan en niemand was positief. Uiteindelijk bleek ook Wesley negatief.”