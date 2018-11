Trainingspakken als blikvangers voor een veiliger Horst

Hard gereden

De trainingspakken voor JO14-1 van FC Horst is de eerste zichtbare actie van de stichting. ,,Het is prachtig dat onze jongens en meiden zo’n mooie gelegenheid hebben om te sporten in het buitengebied’’, legt secretaris Cora van Eijsden uit. ,,We hopen dan ook dat dat zo blijft en dat ze veilig op de fiets van en naar FC Horst kunnen rijden. De wegen rondom FC Horst zijn erg druk en er wordt ontzettend hard gereden. Stichting DOEH zal in gesprek blijven gaan met de gemeente Ermelo, ook voor de veiligheid van onze jongens en meiden door middel van goede fietspaden en veilige oversteekplaatsen.’’