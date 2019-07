Treinen rijden weer op traject van Zwolle naar Amersfoort na aanrijding

Dit zijn de Veluwse high-tech speurneu­zen in nieuwe tv-serie ‘Farm Crime’ van Nicole Kidman

13:47 Het leven van Richard en Selma Eikelenboom bestaat uit bloedsporen, DNA en moordenaars. Voor velen geen droomleven, maar voor de forensisch deskundigen met een 'CSI-boerderij’ op de Veluwe is het dat wel. Dat Nicole Kidman nu een tv-serie maakt over hun bijzondere leven, is dan ook niet zo gek.