Treintjes champagne? Harderwijk als ‘Saint Tropez’ doet het goed op internet

video SV Epe zorgt voor ‘vrouwlijk’ tintje aan internatio­naal Marc Overmars Paastoer­nooi

18:38 Op het Marc Overmars Paastoernooi in Epe wemelt het van de jonge voetbaltalenten. Jeugdteams onder 14 en onder 12 van clubs als Ajax, Vitesse, PEC Zwolle, Go Ahead, maar ook Juventus, SV Kopenhagen, Slavia Praag en KC Genk speelden in het tweedaagse toernooi. Ook de jeugd van SV Epe trad aan op de velden tegen het internationaal geweld. Met een primeur, want Laurore van de Worp (12) was de eerste vrouwlijke keepster ooit van het toernooi.