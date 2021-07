Treinverkeer Amersfoort en ’t Harde wordt weer opgestart, lag stil na aanrijding

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Rijs­sen-Hol­ten en Deventer in het rood, Urk meldt nul positieve corona­tests

11 juli De rode kleur lijkt als een soort onweersbui rond Deventer de zwermen. Was vrijdag naast Deventer ook buurgemeente Olst-Wijhe rood gekleurd, nu verschuift de verkleuring naar de andere buren: Rijssen-Holten. Als een eilandje in een gekleurd landschap is vandaag alleen Urk grijs: Daar zijn in het afgelopen etmaal geen positieve tests afgenomen.