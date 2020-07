Treinverkeer tussen Putten en ’t Harde hervat na aanrijding

Burgemees­ter betreurt dat Damtweet soms verkeerd is begrepen

14:00 De suggestie via Twitter om demonstranten op de Dam voorlopig te weren in de Harderwijkse horeca kwam voort uit ‘zijn grote verbazing’ over de mensenmassa daar in coronatijd. Burgemeester Harm-Jan van Schaik wilde wijzen op de eigen verantwoordelijkheid bij de afstandsregels.