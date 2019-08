Très content met ‘pop-up’ jeu de boulesbaan in Harderwijkse haven

Histori­sche vissers­boot HK4 gaat koppie onder in de vissersha­ven van Harderwijk

16:20 Als een boot onder water verdwijnt, blijven er doorgaans treurende mensen achter. Bij de HK4 is het tegenovergestelde het geval. Enkele weken blijft het restauratieproject van de Botterstichting Harderwijk koppie onder in zijn thuishaven. Het hout kan dan uitzetten en dat is nodig om de historische vissersboot in drijvende staat te krijgen.