Triada dreigt met proces over Lelystad Airport

Triada verhuurt 6.500 woningen in Hattem, Heerde en Epe. Geluidsoverlast door vliegtuigen zou het woongenot van haar huurders aantasten. Ook zou haar vastgoed minder waard worden. Dat blijkt uit een brief die de Zwolse advocaat Rob Wertheim namens Triada aan de minister heeft gestuurd.

Onderzoek

Binnen drie weken wil Triada van de minister weten of zij bereid is onderzoek te doen naar de gevolgen van de geluidsbelasting op het woningbezit van Triada. De stichting wil dat Lelystad Aiport niet eerder in gebruik wordt genomen dan dat hierover duidelijkheid bestaat. ,,Triada stelt de Staat der Nederlanden nu reeds aansprakelijk voor de schade die zij zal lijden als gevolg van een dergelijke ingebruikneming", schrijft advocaat Wertheim namens Triada.

Fouten

Blijkens de brief zijn bij Triada de alarmbellen gaan rinkelen doordat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van de geluidsoverlast die laag vliegende vliegtuigen veroorzaken op de routes van en naar Lelystad Airport. Een van de vertrekroutes in zuidoostelijke richting loopt precies over de huizen van Triada. ,,Niet is uitgesloten dat bij het woningbezit van Triada hogere geluidsniveaus zullen optreden dan in de MER (milieu effect rapportage, red.) is berekend", aldus Triada.