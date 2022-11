Troost vinden bij elkaar tijdens herinneringswandeling over begraafplaats in 't Harde: ‘We zijn niet de enigen’

Jongeman ziet voortuin voor slaap­plaats aan na avondje stappen in Ermelo

De bewoners van een woning in hartje Ermelo wisten afgelopen nacht niet wat ze zagen toen ze uit hun slaapkamerraam keken. In hun tuin, onder de bosjes en met zijn hoofd op het grind lag een jongeman roerloos en slechts gekleed in een T-shirt. Terwijl de temperatuur toch dik onder de 10 graden was.

6 november