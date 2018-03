Trotse PvdA-lijsttrekker in Elburg: 'Ik heb inderdaad op mijn dochter gestemd'

Het had even wat voeten in aarde om de agenda’s van beiden op elkaar afgestemd te krijgen, maar gelukkig lukte dat in derde instantie alsnog. ,,Ik vind het echt super dat ze kandidaat-raadslid is”, zegt Vonk senior. Sarah mag vanwege haar leeftijd zelf nog niet stemmen, maar er kan dus bij deze gemeenteraadsverkiezingen al wel op haar gestemd worden. Een beetje een Max Verstappen-achtig scenario dus, want de inmiddels zeer succesvolle Formule1-rijder debuteerde een paar jaar geleden al in deze koningsklasse van de autosport zonder rijbewijs op zak.