Trouwe saunagasten geschokt door faillissement Sauna Drôme in Putten: nooit meer knus, kneuterig en huiselijk

Restaurant De Haas in Elburg treft schikking over ‘selectieve betalingen’ vlak voor faillisse­ment

19:00 Vlak voor het faillissement van restaurant De Haas in Elburg is de inventaris verkocht aan eigenaar Aart Vos en zijn er ‘selectieve betalingen’ gedaan. Dat concludeert curator Frans van Oss in zijn faillissementsverslag. Doordat Vos een regeling trof, werd voorkomen dat deze handelingen als onbehoorlijk bestuur de boeken in gaan.