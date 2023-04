Trucker (68) uit Wezep overlijdt tijdens vrijwilligerswerk na aanrijding met pakketbezorger: ‘Tragisch’

Nieuw kunstgras­veld zonder rubber van SV ’t Harde officieel geopend

Pupillen en G-teams voetballen bij voetbalvereniging SV ’t Harde op een nieuw kunstgrasveld. Het is een zogenoemd non-infill veld, waarbij geen gebruik gemaakt is van rubber of andere instrooimaterialen. Zaterdag 18 februari werd het kunstgrasveld officieel in gebruik genomen met een wedstrijd tussen het eerste elftal en SV ’t Harde G1.