Trucker raakt onwel en ramt met vrachtauto vangrail op A28 bij ’t Harde: met spoed naar ziekenhuis

Burgemees­ter Harderwijk: ‘Piet hartelijk welkom in onze stad, welke huidskleur hij ook heeft’

Piet met een donkere huidskleur niet welkom in Harderwijk? Burgemeester Harm-Jan van Schaik begrijpt niet waar Gemeentebelang dat idee vandaan haalt. De partij wil dat Zwarte Piet volgende week alsnog meedoet aan de Sinterklaasintocht, want ‘in Harderwijk is iedereen welkom, dus ook Piet met een donkere huidskleur’. ,,Maar dat is hij al.’’

5 november