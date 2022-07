Truckspotters komen aan hun trekken langs de A28: ‘Als ze toeteren, dan gaan mijn hart en ziel open’

Poll Ermelo flirt met koopzondag voor supermark­ten, wat doet buurgemeen­te Putten? ‘Absoluut niet’

Putten is straks de enige gemeente in deze regio waar supermarkten op zondag dicht moeten blijven. Dat ‘buurman’ Ermelo dit najaar waarschijnlijk de ‘zondagsuper’ omarmt, is voor de politiek geen reden haar standpunt te herzien. ,,Absoluut niet’’, zegt Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen. ,,Want de meerderheid van de Puttenaren is tegen de koopzondag.’’

29 juli