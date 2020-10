Tuin vol zaagsel bij kersvers bruidspaar? Huwelijksstunts zijn er in alle soorten en maten

Lokale zwijnenken­ner weet het zeker: ‘Veel zwijnen in Wapenveld lopen om nieuwe raster heen’

30 september Blijven de zwijnen nu in het bos? Dat is de hamvraag na de plaatsing van een wildkerend raster tussen het leefgebied van de beesten op landgoed Petrea en het Stationspark in Wapenveld. Gerrit Marissen, wonend aan de rand van het Stationspark in Wapenveld, heeft er weinig vertrouwen in. ,,Er zijn twee groepen zwijnen die de verharde wegen gebruiken om in het dorp te komen. Die lopen om het raster heen.”