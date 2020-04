Tulpenvrouwtjes uit Wapenveld fleuren de dagen op in 'nare tijd’

Tulpen in overvloed, maar de export ligt op zijn gat. Met dat gegeven bedachten Geke Kegelaar (62) en Jolanda Godvliet (25) uit Wapenveld een plan. Weggeven is beter dan weggooien. En dus kopen moeder en dochter bossen bloemen in om vervolgens naar diverse organisaties te brengen. ,,Even iets leuks in deze nare tijd.”

,,We begonnen met vierhonderd bossen. Ook gedacht dat het daar bij zou blijven. Maar gelddonaties bleven binnenkomen en de vraag naar tulpen is er ook nog steeds", vertelt Godvliet. En zo werden vandaag voor de vierde keer vierhonderd tulpenbossen rondgebracht.

Bloemen 24 uur in quarantaine

Daarvan gingen er 160 naar woonzorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. ,,In de sluis. Want personeel komt niet naar buiten. De bloemen blijven 24 uur in quarantaine staan, voordat ze worden verdeeld.”

De Wapenvelders zijn er nu al twee weken druk mee. Jolanda: ,,Ja, het is positief uit de hand gelopen. Maar we doen het graag. Het is zo leuk en ik krijg er energie van.”

Boel ontploft na oproep

Na de eerste oproep via Facebook, ontplofte de boel. Suggesties voor kwekers, maar ook voor doelen om de bloemen heen te brengen, geld via het online donatiefonds en ondersteuning. Voor die helpende hand meldde Egbert Fokkema uit Twello zich. ,,Hij heeft een grote auto en haalt de tulpen op. Die kopen we in bij een kweker in Creil. Ook zorgt Egbert voor verdeling van bossen in de hoek Deventer en Apeldoorn.”

Niet alleen voor de zorg

De lijst van plekken waar inmiddels bloemen zijn gebracht, is indrukwekkend. Niet alleen (gehandicapten)zorginstellingen, maar ook huisartsen, apothekers, vrachtwagen- en buschauffeurs, docenten van speciaal onderwijs de Ambelt, politie, Rode Kruis, een schoonmaakbedrijf, revalidatiecentrum en uitvaartondernemers zagen hun dag opgefleurd worden.

,,En we brengen ook tulpen bij mensen die heel ziek of eenzaam zijn. Namen krijgen we door via dorpsbewoners, Facebook en de kerk. Het levert hele mooie reacties op. Mensen krijgen er soms tranen van in de ogen. Mooi om te zien, dat zoiets kleins zo veel kan doen.”

Tulpenvrouwtjes nog niet klaar met uitdelen

Hoe lang de tulpenvrouwtjes uit Wapenveld nog doorgaan met hun actie, weet Jolanda Godvliet niet. ,,Onze laatste partij bloemen hebben we deels zelf voorgeschoten. Maar via het donatiefonds komt dat geld denk ik nog wel bij elkaar. En als er nog meer binnenkomt, dan wil ik wel doorgaan. Voorlopig heeft de kweker nog tulpen. Die groeien gewoon door. En zijn er nog aanvragen genoeg om de bloemen verdeeld te krijgen.”