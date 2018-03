Net als vorig jaar bij de landelijke verkiezingen fungeert de Turkse moskee in Harderwijk als stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een lokale favoriet.

De dagbestedingsruimte van de moskee is ingericht als stemlokaal. Gemeenteambtenaar Judith de Jonge bemant het bureau. Ze was al om half zeven aanwezig. Vanaf half acht kan er worden gestemd. Als haar dienst er om half drie op zit, heeft ze 267 stemmen geteld voor de gemeenteraad en 215 voor het referendum. ,,Het duurde even voordat het op gang kwam, het eerste uur waren er nog niet zoveel. Maar rond het middaguur werd het een stuk drukker en nu loop het gestaag door. De meesten wonen in de wijk en 75 procent is bekend met de moskee.’’

Ali Financi (21) stemde vorig jaar op DENK. ,,Omdat ik mij daardoor vertegenwoordigd voelde. Nu kan dat niet, maar mijn stemvoorkeur heeft niets te maken met DENK. Nu stemt hij op Burak Ozdemir, van Harderwijk Anders. ,,Hij heeft mij benaderd en als enige inzicht gegeven. Maar ik kies niet vanwege hem, maar omdat het een stadspartij is. Zij hoeven niet met landelijke belangen rekening te houden. Wonen is duur in Harderwijk en zij willen de huurprijzen omlaag brengen. Ook zijn voor de koopzondag.’’

Ook Beytullah Kiziler (24) heeft op Harderwijk Anders gestemd. ,,Als DENK in Harderwijk had meegedaan, weet ik niet of ik daar blindelings op had gestemd. Ook ik vind een lokale partij belangrijk. Burak heeft mij een beeld geschetst en ik was meteen verkocht. Huisvesting duurt lang en als woningzoekende moet ik zelf ook al enkele maanden wachten. Vanwege mijn collegekosten woon ik nog bij mijn ouders.’’

,,Burak heeft goede campagne gevoerd, maar hij is ook een geliefde jongen. Hij heeft in de moskee een verhaal gehouden en heeft onder de jongeren bekend kunnen maken wat politiek is’’, verklaart Ahmet Nazligül (42) de populariteit van Ozdemir, die op het Ministerie van Financiën werkt. ,,Veel mensen voelen steun bij hem en weten dat hun stem goed terechtkomt. Er zijn mensen van de Turkse en Marokkaanse partijen in andere partijen, maar de Turkse gemeenschap kiest voor deze jongen omdat hij hun belangen zal behartigen. Zelf kies ik ook voor zijn kwaliteit: Harderwijk Anders heeft met deze jongen een goede keus gemaakt. Ik ken hem persoonlijk - hij is een bezoeker van de moskee en komt uit een goed gezin. Ik vind de persoon belangrijker dan de partij.’’