Turnclubs op de Veluwe helpen elkaar uit de misère: samen op zoek naar nieuwe trainers

Gymvereniging Wapenveld, gymvereniging Hercules uit Epe, Agios uit Vaassen, Gazelle uit Oene en Pegasus uit Heerde zitten met de handen in het haar. Het is al enkele jaren flink behelpen, weet Jaap Roeters, die al drie jaar interim-voorzitter is bij turnvereniging Pegasus in Heerde. ,,Sinds corona is het een drama om voldoende trainers te vinden”, legt hij het probleem uit.