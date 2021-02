Twee aanhoudingen na inbraak in recreatiewoningen in Otterlo en Emst

Marthine maakt enorm taboe in azc bespreek­baar: ‘Ieder niet-besneden meisje is een overwin­ning’

5 februari De 57-jarige Marthine Bos uit Deventer zal die ene bevalling nooit weer vergeten. Tijdens haar werk in de jaren negentig in een vluchtelingenkamp in Soedan zag ze met eigen ogen de gevolgen van meisjesbesnijdenis. ,,Een 15-jarig meisje met een tenger postuur moest bevallen, maar eerst moest haar vulva geopend worden om dit mogelijk te maken. Ze was dichtgenaaid waardoor er nog maar een klein gaatje voor urine en menstruatie over was.’’