Twee aanrijdingen op Zuiderzeestraatweg Oldebroek

Bij de andere aanrijding, op de kruising met de Rustenburgsweg binnen de bebouwde kom van Oldebroek, was een lestrekker betrokken. Leerling en instructeur wilde links afslaan, toen ze werden ingehaald door een personenauto. De bestuurder van de auto koos er voor om de trekker links van een vluchtheuvel in te halen en had te laat in de gaten dat de trekker af ging slaan. Auto en trekker elkaar flink, waarna de auto 25 meter verderop achterstevoren tegen een boom tot stilstand kwam. De schade was behoorlijk, maar niemand raakte gewond, zo stelden ambulancemedewerkers vast.