Twee auto's eindigen op de kant in de sloot na botsing in Putten

Nieuwe afslag A28 bij Wezep/H2O komt later en waarschijn­lijk zonder gewenste verbreding voor minder files naar Zwolle

9 oktober De nieuwe afrit Wezep langs de A28 laat langer op zich wachten dan de bedoeling was. Het ontwerp zit in de eindfase, maar aanleg op korte termijn gaat niet meer lukken. Daarmee is de planning een jaar verschoven naar 2021/2022. De kans dat er extra ruimte komt voor snelwegverlaters, zoals de gemeente Oldebroek graag wil, is zeer klein.