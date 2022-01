Twee auto’s compleet in elkaar na ongeluk in Ermelo: vrouw naar het ziekenhuis, puppy ongedeerd

Clubtrek­ker­tje al teruggevon­den voordat Thijs (76) in Oldebroek ontdekt dat-ie gestolen is

Een diefstal die al is opgelost, nog voordat de gedupeerden zelf ontdekken dat ze iets missen. Bij voetbalvereniging Owios in Oldebroek beleefde vrijwilliger Thijs Brink een turbulente dag. In plaats van het dagelijkse onderhoud aan het sportpark moest hij zich melden op het politiebureau in Apeldoorn.

18 januari