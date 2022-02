Twee containerbranden op een avond bij basisschool Nijkerk, en dat is niet de eerste keer deze maand

Coöperatie De Eendracht in Hoorn biedt alle kansen op spannende avonturen

Vrijheid na corona, de lente in aantocht en drie razend enthousiaste ondernemers die verliefd zijn op het markante en steengoede pand aan het Apeldoorns kanaal in de buurtschap Hoorn. De ziel van het gebouw, in 1910 gesticht door coöperatie De Eendracht, heeft hen al helemaal te pakken. ,,Vanuit die coöperatieve gedachte gaan we elkaar versterken en samen spannende avonturen beleven”, is het trio unaniem over de weg naar de toekomst.

22 februari