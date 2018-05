Twee dagen eten, drinken en muziek luisteren in Harderwijker fabriekshal

Twee keer zo lang en dus ook twee keer zoveel publiek. Dat is het plan van de enthousiaste organisatoren van foodtruckfestival Rook & Roll Fest op 12 en 13 mei in de oude fabriekshal aan de Baanweg in Harderwijk.

Vorig jaar trok de eerste eendaagse editie van het feest meteen al zo'n 2500 bezoekers, ondanks het feit dat het een beetje met kunst-en-vliegwerk in elkaar was gezet. ,,Gelukkig kregen we toen op de juiste momenten hulp en kwam het geweldig van de grond", zegt Leonard van der Plas, samen met Erik Vervoorn de organisator. Inmiddels is het Rook & Roll Fest ondergebracht in een gelijknamige stichting. Van der Plas: ,,Met als doel: mensen in hun eigen regio samen te brengen op toffe stadslocaties en ze kennis te laten maken met creatieve ondernemers, muzikaal talent en kunstenaars die inspirerende en stoere ideeën hebben."

Kettingzaagkunst

Het gaf ook de ruimte om van Rook & Roll een tweedaags festijn te maken. De hal, waar het bedrijf Easyriet normaal gesproken haar rieten panelen fabriceert, wordt omgebouwd tot festivalterrein met tientallen stands en foodtrucks. Van der Plas: ,,Hheel divers. We hebben bijvoorbeeld een barbier, barbecue- en buitenkookproducten, vintage, kunst, een preparateur, vintage en een kunstenaar die met een kettingzaag kunstwerken zaagt uit grote boomstammen.” Verder zijn optredens van onder andere Charlie & the locals, Dean and the Moonboys, Jessica Koomen en Heels & Sneakers.

Eerste fust Brouwhuysbier