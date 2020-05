Twee gewonden bij flinke botsing in Epe, weg voorlopig afgesloten

Waarom atlete Ilonka (32) uit Nijkerk na vijftien jaar praat over misbruik door haar trainer: ‘Hij had mij volledig in zijn macht’

8:40 Jarenlang dacht ze dat het haar schuld was. Nu zegt Ilonka Wolswinkel (32): ,,Ik was een tiener, hij een man van in de vijftig. Ik was de pupil, hij de trainer. Hij had mij volledig in zijn macht. Hij zat aan me, maar hij was óók degene die mij harder liet lopen.”