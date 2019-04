Twee gewonden en veel schade bij kopstaartbotsing op A50, weg dicht

Veluwelaan Wezep niet aangepakt na ernstig ongeval

14:53 Het ongeval op de kruising Veluwelaan-Nieuwlandsweg in Wezep, waarbij een motorrijder afgelopen vrijdag ernstig gewond raakte, is voor de gemeente Oldebroek geen reden om de verkeerssituatie aan te passen. ,,Wij hebben namelijk niet de indruk dat het onveilig is op dit kruispunt’’, aldus woordvoerder Monique Kartouw.