Twee gewonden na ongeval waarbij auto op de kop slaat op A28 bij ‘t Harde

Wolven slaan steeds vaker toe in Nederland: recordaan­tal aanvallen op schapen, geiten en kalfjes

Wolven slaan steeds vaker toe in Nederland. In 2021 zijn er 115 dodelijke aanvallen op schapen, geiten en kalveren gemeld. Dat is een recordaantal. Op de Veluwe is volop wolvenactiviteit, maar veel aanvallen zijn daar niet geregistreerd.

7 april