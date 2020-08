Twee jaar geleden spookte het nog op deze voormalige paupercamping in Doornspijk, nu moeten er huizen komen

De voormalige camping in Doornspijk was in 2014 een van de eerste waar een grootscheepse inval werd gedaan in het kader van Vitale Vakantieparken. Behalve 25 illegale bewoners werden destijds een hennepkwekerij en diverse gestolen goederen aangetroffen. Toenmalig burgemeester Frans de Lange zei - na een rondje over het terrein - onder de indruk te zijn: ‘Het is een enorme bende’.’’ Later trof de politie er ook nog eens grote hoeveelheden speed en xtc aan.